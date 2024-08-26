وزير خارجية إسبانيا: التصعيد في لبنان مقلق للغاية وهناك حاجة ملحة لوقف إطلاق النار في غزة

رأى وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أنّ "التصعيد في لبنان مقلق للغاية"، مشددًا على أنّ "هناك حاجة ملحة لوقف إطلاق النار في غزة".

ويأتي ذلك بعد ردّ حزب الله على اغتيال القيادي العسكري فؤاد شكر، أمس، حيث أعلن استهداف قاعدتين قرب تل أبيب، إضافة إلى مجموعة من القواعد الإسرائيلية في الشمال.

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان تزامنا مع الحرب على غزة منذ تشرين الأول 2023، في حين يواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال.