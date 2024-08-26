لفت المتحدّث الرّسمي باسم الرّئاسة المصريّة أحمد فهمي، إلى أنّ "الرّئيس عبد الفتاح السيسي تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من الرّئيس البلغاري رومِن راديڤ، تناول مسار التّعاون الثّنائي المتميّز بين البلدين، حيث أكّد الرّئيسان عزمهما على الاستفادة من الزّخم الّذي تشهده العلاقات في السّنوات الأخيرة، ودفع التّعاون إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، خاصّةً الاقتصاد والتّجارة والطّاقة؛ بما يحقّق المصالح المتبادلة للدّولتين والشّعبين الصّديقين".
وأوضح أنّ "الاتصال تناول كذلك الأوضاع في الشرق الأوسط وقطاع غزة، حيث استعرض السّيسي مستجدّات الجهود المصريّة للتّوصّل إلى وقف لإطلاق النّار، وإنفاذ المساعدات الإنسانيّة، مؤكّدًا ضرورة إنهاء المأساة الّتي تواجه الشعب الفلسطيني في غزة بشكل فوري".
وأشار فهمي إلى أنّ "السيسي أوضح أهميّة اضطلاع المجتمع الدولي بدور حاسم فيما يتعلّق بالاعتراف الدّولي بالدّولة الفلسطينيّة، بما يدعم مسار السّلام في المنطقة وحلّ الدّولتين، محذّرًا من أنّ استمرار التّصعيد الجاري يضع المنطقة رهينةً لاحتمالات توسّع الحرب إقليميًّا، وما قد ينتج عن ذلك من عواقب خطيرة على شعوب المنطقة كافّة".
وذكر أنّ "من جانبه، ثمّن الرّئيس البلغاري الجهود المصريّة للتّهدئة في المنطقة، ودور مصر الرّاسخ كقوّة سلام واستقرار إقليميّة، مؤكّدًا حرصه على استمرار التّنسيق والتّشاور مع السيسي بهدف المساهمة في استعادة الأمن والسّلم بالمنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي لنظيره البلغاري: استمرار التصعيد يضع المنطقة رهينة لاحتمالات توسّع الحرب إقليميًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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