الأونروا: العائلات في غزة مضطرة للفرار وترك منازلها وهذا تجريد كامل من الإنسانية ومأساة لا تنتهي

ذكرت وكالة الأونروا، أنّ "العائلات في أنحاء قطاع غزة مضطرة للفرار وترك منازلها وهذا تجريد كامل من الإنسانية ومأساة لا تنتهي".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت بلدية دير البلح، أن "الاحتلال أجبر قرابة 250 ألف فلسطيني على التهجير القسري من دير البلح خلال الـ72 ساعة الأخيرة"، لافتة الى "خروج مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح عن العمل جراء أمر إسرائيلي جديد بإخلاء المنطقة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.