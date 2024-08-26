شهداء الأقصى في نابلس يتصدون لاقتحام صهيوني

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن مقاتلوا كتائب شهداء الأقصى - طلائع التحرير في نابلس، من التصدي لاقتحام قوات العدو الصهيوني للمدينة صباح اليوم، واستهدفوا قوات العدو بوابل كثيف من الرصاص.

وأضافت طلائع التحرير في نابلس: خاض مقاتلونا اشتباكات عنيفة مع القوات المقتحمة في محيط مسجد عجعج، وأجبروها على الانسحاب.

حماس: التصعيد في دير البلح المكتظ بالنازحين من أبشع صور الإبادة

في وقت سابق، أكدت حركة حماس، أن ما تشهده محافظة دير البلح المكتظة بالنازحين وسط قطاع غزة، من تصعيد إجرامي وغارات وحشية، وعمليات تهجير تحت القصف والاستهداف، وحشر للمواطنين العزل في قطاعات ضيّقة تفتقر لأدنى مستويات الخدمة الإنسانية، وصولاً إلى التهديد الذي يتعرض له مستشفى شهداء الأقصى لإخراجه من الخدمة؛ هو صورة من أبشع صور الإبادة الجماعية التي عرفتها الإنسانية في العصر الحديث، تنفّذها حكومة الاحتلال النازي، أمام سمع وبصر العالم.

وأضافت الحركة في بيانه: أنها تجدد مطالبتنا للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها، بوقف هذه الإبادة الوحشية، وإلزام الاحتلال بوقف جرائمه التي ينفّذها ضد المدنيين الأبرياء في محافظة دير البلح، وفي مستشفى شهداء الأقصى، والعمل على إعادة تشغيله ومدّه بما يلزم من وقود ومستلزمات طبية، ومحاسبة قادة الاحتلال مجرمي الحرب على جرائمهم الوحشية ضد الإنسانية.