سرايا القدس تسيطر على معدات ميدانية لجنود الاحتلال في طولكرم

ياسر رشاد - القاهرة - سيطرت سرايا القدس بالضفة الغربية "كتيبة طولكرم" منذ عدة أيام وتحديدا يوم 22 أغسطس الحالي، على معدات ميدانية لجنود الاحتلال الذين أصيبوا أثناء اشتباكات ضارية خاضتها القوات.

وقالت سرايا القدس في بيانها: خاض مقاتلونا اشتباكات ضارية مع قوات العدو المقتحمة لمخيم طولكرم خلال معركة طوفان الأقصى، وأمطروهم بزخاتٍ كثيفةٍ من الرصاص، وأسقط مقاتلونا خلال الاشتباك طائرة مسيرة من نوع "درون" وقد تم تسليم المعدات للجهات المختصة في الكتيبة.

وأضافت: يعمل مجاهدونا المتخصصون على استخراج ما تحتويه المسيّرة من معلومات.

ونشرت سرايا القدس، مشاهد من إيقاع قوة مشاة صهيوني في كيمن مركب والسيطرة على طائرة مسيرة ومعدات القوة .