شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يطلق قافلة طبية شاملة بدار مسنين بمحافظة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

في إطار حرص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على خدمة المجتمع وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، أطلقت مؤسسة مرسال الخيرية، عضو التحالف، قافلة طبية شاملة بدار الهدايا للمسنين بمحافظة الإسكندرية.

وتهدف القافلة إلى تقديم الرعاية الصحية اللازمة لكبار السن وتوفير كافة احتياجاتهم الطبية، وقد استفاد من خدمات القافلة 118 حالة من المسنين، وشملت تخصصات الباطنة، الأسنان، الأوعية الدموية، بالإضافة إلى فحوصات طبية وتحاليل شاملة.

يؤكد هذا النشاط الحيوي لمؤسسة مرسال على دور التحالف الوطني في تعزيز العمل الأهلي التنموي وتقديم الدعم للمجتمع المحلي، ودعا التحالف كافة المؤسسات والأفراد للمشاركة في هذه الجهود النبيلة، إيمانًا بدورنا جميعًا في بناء مجتمع أكثر صحة وسعادة.

