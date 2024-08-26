شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذى بصندوق النقد الدولى يلتقى بـ"تنفيذيات مصر" والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، بمقر الأكاديمية وذلك للقاء متدربات الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات".

تناول اللقاء أهمية الاستثمار في رأس المال البشري والدور البارز الذي تقوم به الأكاديمية في هذا الملف المصري ذو الأولوية، كما استعرض تطور الأداء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأهم نقاط التأثير السلبي للتغير المناخي عالميًا، وعلى المرأة بشكل خاص، كما عقب الحديث نقاشًا مفتوحًا رحب فيه بالاستماع لكافة الاقتراحات والاستفسارات من متدربات البرنامج.

يأتي اللقاء ضمن خطة البرنامج للقاء الشخصيات المؤثرة محليًا وعالميًا، والمناقشات الحية التي تجمع المتدربات بهم، مما يثري العملية التدريبية ويجعلها أكثر تأثيراً.



الدكتور محمود محى الدين والدكتورة رشا راغب



الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي



المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي يلتقي بتنفيذيات مصر



جانب من اللقاء



متدربات الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات



