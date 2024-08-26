الطيران الحربي الاسرائيلي اغار على محيط قلعة الشقيف وبين بلدتي زوطر الشرقية ويحمر وعلى ميس الجبل

اغار الطيران الحربي الاسرائيلي مستهدفا محيط قلعة الشقيف في بلدة ارنون قضاء النبطية، واغار الطيران الحربي الاسرائيلي مستهدفا المنطقة الواقعة بين بلدتي زوطر الشرقية ويحمر. كما استهدفت غارة معادية الحي الشرقي في بلدة ميس الجبل.

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