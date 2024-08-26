بخاري بحث مع ماغرو المستجدات اللبنانية والإقليمية والتقى البعريني

التقى سفير السعودية في لبنان وليد بخاري، في مقر إقامته في اليرزة، السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفي ماغرو.
وجرى خلال اللقاء البحث في أبرز المستجدات السياسية الحاصلة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، خاصة في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة الجنوبية، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين فرنسا والسعودية في كافة المجالات.
وكان بخاري التقى في مقر السفارة في بيروت عضو تكتّل الاعتدال الوطنيّ النائب وليد البعريني. وجرى خلال اللقاء عرض لآخر التطورات السياسية في لبنان والمنطقة، بالإضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الإهتمام المشترك.
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