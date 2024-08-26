الحلبي تفقد الامتحانات الرسمية بدورتها الاستثنائية وتابع موضوع تسريب الأسئلة

تفقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي الامتحانات الرسمية في دورتها الإستثنائية لشهادة الثانوية العامة، وجال في مركز ثانوية ناديا عون الرسمية في عين الرمانة.

واطمأن وزير التربية مع وفد مرافق إلى حسن تعاطي المرشحين مع الأسئلة التي جاءت مطابقة للمنهاج المطلوب ومن دون تعقيدات، وعبر عن ارتياحه للأجواء الهادئة التي تسود الإمتحانات الرسمية وتمنى لجميع المرشحين المستحقين النجاح.

من جهة ثانية، تابع الحلبي قضية تسريب أسئلة الإمتحانات الرسمية في دورتها العادية، والتي أثيرت على عدد من صفحات التواصل الإجتماعي، فوجه كتابا إلى النيابة العامة التمييزية، وتم بناء عليه تكليف قسم المباحث الجنائية المركزية بالتحقيق في الأمر.

وتم التحقيق واستدعاء عدد من الأشخاص المشتبه بهم ومن بينهم أصحاب مواقع تواصل وصفحات خاصة على الشبكة، والذين قاموا بدورهم بنشر أسئلة الإمتحانات الرسمية أثناء تقدم المرشحين إليها.

واعترف البعض منهم بقيامه بالنشر، وتم توقيفهم رهن التحقيق، ثم اخلي سبيلهم لقاء تعهد بعدم تكرار هذه الفعلة.

وشدد الحلبي على أن "وزارة التربية حريصة كل الحرص على صدقية الإمتحانات الرسمية، وأنها لن تسمح لأي شخص بالتلاعب بهذا الموضوع".

في إطار آخر، وجه وزير التربية كتابا إلى النيابة العامة التمييزية في موضوع وجوب وضرورة التحقق من معطيات ووقائع يعتبر مقال منشور في صحيفة يومية انها حصلت في وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم العالي.