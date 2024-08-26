شيخ العقل بارك للفائزين بعضوية المجلس المذهبي: للمساهمة في تحقيق النهوض وإقامة المؤسسات

اشار شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في تصريح له، الى انه "يبارك للفائزين بعضوية المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز نجاحهم، ونشكر من ساهم بتحقيق التزكية في بعض المقاعد، آملين تمكن المجلس الجديد من تفعيل برامج عمله وصيانة إنجازات المجالس السابقة والمساهمة في تحقيق النهوض وإقامة المؤسسات التي تلبي حاجة المجتمع والوطن".

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