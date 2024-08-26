شكرا لقرائتكم خبر عن الوباء يتفشى.. الكونغو الديمقراطية تسجل 4779 إصابة بجدري القردة والان نبدء بالتفاصيل

وباء جدري القردة

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الدمام - شريف احمد - سجلت مقاطعة كيفو الجنوبية شرق الكونغو الديمقراطية 4779 حالة إصابة جديدة بجدري القردة.وأوضح أخصائي الأمراض الوبائية ومسؤول طوارئ جدري القردة بالإدارة الصحية لمقاطعة كيفو الجنوبية جوستين بنجيا, أن العاصمة كينشاسا سجلت خلال الأسبوع الماضي 11 حالة مؤكدة بجدري القردة وتخضع حاليًا للعلاج في المستشفى العام.وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة الكونغولي صامويل كامبا، الأسبوع الماضي أن حكومة بلاده أطلقت خطة استجابة بقيمة 49 مليون دولار لمواجهة تفشي وباء جدري القردة.وأشار إلى أن الخطة لا تشمل اللقاحات المضادة التي ستقدمها الدول المانحة.