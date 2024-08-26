انباء عن وصول مسيرات انقضاضية منطقة إيليت هشاحر بالجليل الأعلى

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت صافرات الإنذار في مناطق واسعة خشية تسلل مسيرات من جنوب لبنان، ومعلومات اولية عن اختراق مسيرات انقضاضية ووصولها الى منطقة ايليت هشاحر قرب في الجليل الأعلى، حسب مصادر لبنانية .
وسوف نوافيكم بالتفاصيل..
ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت صافرات الإنذار في مناطق واسعة خشية تسلل مسيرات من جنوب لبنان، ومعلومات اولية عن اختراق مسيرات انقضاضية ووصولها الى منطقة ايليت هشاحر قرب في الجليل الأعلى، حسب مصادر لبنانية .
وسوف نوافيكم بالتفاصيل..
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام