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انباء عن وصول مسيرات انقضاضية منطقة إيليت هشاحر بالجليل الأعلى

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ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت صافرات الإنذار في مناطق واسعة خشية تسلل مسيرات من جنوب لبنان، ومعلومات اولية عن اختراق مسيرات انقضاضية ووصولها الى منطقة ايليت هشاحر قرب في الجليل الأعلى، حسب مصادر لبنانية .

 

وسوف نوافيكم بالتفاصيل..

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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