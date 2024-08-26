النيران تلتهم مخزن شركة مواد غذائية خلف القرية الذكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت المعاينة الأولية ملابسات اندلاع حريق داخل مخزن بالمنقة الصناعية بكرداسة، مساء الاثنين.

تبين اشتعال النيران داخل مخرن شركة للمواد الغذائية بالمنطقة الصناعية خلف القرية الذكية والمكون من طابق واحد.

4 سيارات إطفاء تتمركز بموقع الحريق في محاولة لمحاصرة مصدر النيران وتقليل حجم الخسائر دون إصابات.

البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطار من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من إحدى البنايات بنطاق القرية الذكية.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بعدد من سيارات الإطفاء بالتنسيق مع إطفاء أكتوبر ومأمور المركز.