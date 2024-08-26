بعد زيادة الشرائح.. مصادر بالتعليم: إرسال المصروفات الجديدة للمديريات لتطبيقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أكدت مصادر مطلعة داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد شرائح الزيادة في مصروفات المدارس الخاصة العربي واللغات والدولية.

وقالت المصادر لمصراوي، إنه تم إرسال المصروفات للمدراس بشرائح الزيادة التي أقرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتطبيقها بداية من العام الدراسي المقبل 2024ـ2025.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن تصدر الوزارة بيانا شاملا لكافة الزيادات في الشرائح وذلك لإطلاع المواطنين على نسب الزيادة التي أقرتها الوزارة، لافتة إلى أنه من المقرر المتابعة الجيدة لتطبيق الشرائح لعدم استغلال أولياء الأمور.

يذكر أن "الخليج 365" قد حصل على صور ضوئية من قيمة المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة العربي اللغات والدولية بعد اعتماد شرائح الزيادة وإرسالها للمديريات التعليمية في المحافظات.

وجاء في الصور الضوئية مصروفات المدارس الدولية وهي كالآتي:

ـ ١٠% زيادة في مصروفات المدارس التي تتراوح بين ٣٠ و٥٠ ألف جنيه.

ـ ٨% زيادة في المصروفات للمدارس من ٥٠ إلى ٨٠ ألف جنيه.

ـ ٧% زيادة في مصروفات للمدارس من ٨٠ إلى ١٢٠ ألف جنيه.

ـ ٦% زيادة في مصروفات المدراس التي تتراوح مصروفاتها من ١٢٠ إلى ٢٠٠ ألف جنيه.

ـ ٥% زيادة في المصروفات الدراسية للمدراس التي تصل المصروفات أكثر من ٢٠٠ ألف جنيه.

أما فيما يتعلق بمصروفات المدارس الخاصة عربي ولغات، أوضحت الصور الضوئية الزيادة المقررة بعد اعتمادها وهي كالآتي:

ـ ٢٥% زيادة في مصروفات المدارس الأقل من ٥ آلاف جنيه.

ـ ٢٠% زيادة في مصروفات المدارس التي تصل المصروفات بها إلى ١٥ ألف جنيه.

ـ ١٢% زيادة في مصروفات المدراس التي تصل فيها المصروفات حتى ٢٠ ألف جنيه.

ـ ١٠% زيادة في مصروفات المدراس التي تترواح فيها المصروفات من ٢٠ إلى ٢٥ ألف جنيه.

ـ ٧% زيادة في المصروفات للمدارس التي تتراوح فيها المصروفات من ٢٥ إلى ٣٥ ألف جنيه.

ـ ٦% زيادة في مصروفات المدارس التي تتخطى أكثر من ٣٥ ألف جنيه.