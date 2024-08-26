شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: مباحاثات القاهرة بشأن غزة الفرصة الأخيرة لإنقاذ المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد تأكيده علي أن مباحاثات القاهرة بشأن غزة قد تكون مباحاثات الفرصة الأخيرة لإنقاذ المنطقة من حرب شاملة.

وأكد دكتور هشام عناني أن هذه المباحاثات هي خطوة جديدة في إطار الجهود المصرية لإنهاء هذه الحرب منذ بدايتها، والتي سلكت كافة الاتجاهات واستخدمت فيها مصر كل الوسائل الدبلوماسية والقانونية في إطار التزام مصر بثوابتها تجاه القضية.

وأضاف عناني بأن مصر تحاول مع الوسطاء وضع حلول لكل نقاط الخلاف الجوهرية في ظل تعنت إسرائيلي واضح مع رغبة نتانياهو بعدم إنهاء الحرب.

وأكد الدكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب بأن هذه المباحاثات حال نجاحاها ستزيل جزءا كبيرا من الاحتقان الإقليمي في ظل التهاب الموقف بين إيران وإسرائيل واشتعال الجبهة الشمالية في إسرائيل مع لبنان.

وأكد الحزب دعمه الكامل لموقف القيادة السياسية التي تتحرك بقوة وفهم ووعي لوقف الحرب مع الحفاظ علي القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني طبقا للشرعية الدولية.