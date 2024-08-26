"الجزيرة": هجوم بمسيّرات وصواريخ على شمال إسرائيل تزامنًا مع زيارة لهاليفي ونظيره الأميركي

أفادت قناة "الجزيرة"، عن "هجوم بمسيّرات وصواريخ على شمال إسرائيل تزامنًا مع زيارة لرئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي ونظيره الأميركي تشارلز براون" إلى الشمال. هذا، وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أنّ "منظومات الدفاع الجوي تطلق صواريخ اعتراضية قرب مدينة نهاريا شمالي إسرائيل". وأشارت القناة 14 الإسرائيلية، إلى "انفجار طائرتين مسيّرتين في منطقة اييليت هشاحر في الجليل الأعلى". ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان تزامنا مع الحرب على غزة منذ تشرين الأول 2023، في حين يواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال.

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