شركة آير فرانس تستأنف رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت غداً

أعلنت شركة "اير فرانس" في بيان، أن رحلات الخطوط الجوية الفرنسية وترانسافيا الى تل ابيب وبيروت ستستأنف "اعتبارا من الثلاثاء" بعد تعليقها منذ الأحد.

واوضحت "في هذه المرحلة، وبحسب تطورات الوضع الأمني في الوجهة، تعتزم الشركة استئناف رحلاتها بين باريس شارل ديغول وبيروت، وبين باريس شارل ديغول وتل أبيب المعلقة منذ 25 آب 2024"، بسبب تفاقم التوتر بين إسرائيل وحزب الله، "اعتبارا من الثلاثاء 27 آب 2024".