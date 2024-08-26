مسؤول أميركي: المفاوضون في القاهرة أحرزوا تقدمًا وناقشوا التفاصيل النهائية لاتفاق محتمل بشأن غزة

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أميركي، زعمه بأنّ "المفاوضين في القاهرة أحرزوا تقدمًا وناقشوا الأحد التفاصيل النهائية لاتفاق محتمل"، حول وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.

وذكر المسؤول أنّ "التقدم لا يضمن التوصل لاتفاق نهائي قريبًا، لكن المفاوضين يبحثون التفاصيل الدقيقة"، مشيرًا إلى أنّ "نقاط الخلاف المتبقية لا تزال كبيرة إلا أن تجاوزها ممكن".

وكشف أنّ "المقترح الحالي يدعو لانسحاب عسكري إسرائيلي من مناطق ذات كثافة سكانية عالية في غزة، والنقاش يركز حاليا على المناطق ذات الكثافة العالية من محور فيلادلفيا".

ولفت المسؤول الأميركي إلى أنّ "النقاش يبحث المناطق غير المأهولة التي ستبقى فيها قوات إسرائيلية بالمرحلة الأولى".