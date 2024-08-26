مسؤول في الأمم المتحدة: ما حدث في غزة خلال الأيام الماضية جعلنا عاجزين عن تسيير عملياتنا

نقلت وكالة "رويترز" مسؤول رفيع في الأمم المتحدة، إعلانه أنّ "ما حدث في غزة خلال الأيام الماضية جعلنا عاجزين عن تسيير عملياتنا وهذا أمر خارج عن سيطرتنا".
وقال: "لم نتخذ قرارا بوقف عملياتنا في غزة ولكن عمليا لا نستطيع تسيير عملياتنا"، مشيرًا إلى أنّ "ما يحدث بغزة غير مسبوق ونحن نسير عملياتنا ضمن أقصى حدود المخاطر لأن الناس هناك بحاجة لذلك".
في وقت سابق، ذكرت وكالة الأونروا، أنّ "العائلات في أنحاء قطاع غزة مضطرة للفرار وترك منازلها وهذا تجريد كامل من الإنسانية ومأساة لا تنتهي".
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، إضافة إلى أوامر الاخلاء التي يصدرها.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.
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