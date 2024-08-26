هيئة بحرية بريطانية: تلقينا تقريرًا عن وقوع حادث على بعد 61 ميلًا بحريًا جنوب شرق المخا باليمن

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، "أننا تلقينا تقريرا عن وقوع حادث على بعد 61 ميلا بحريا جنوب شرق المخافي اليمن".

ويشار إلى أن في وقت سابق من اليوم الاثنين،, أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، "أننا تلقينا بلاغًا عن وقوع حادث على بعد 55 ميلًا بحريًا جنوب شرق عدن".

ويأتي ذلك، في وقت تستمر فيه عمليات القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية تضامنًا مع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية، وذلك في البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي والبحر المتوسط، كما أضافت إلى أهدافها السفن المرتبطة بأميركا وبريطانيا منذ شنّ جيش البلدين غارات جويّة داخل اليمن.