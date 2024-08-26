النشرة: نجاة فرق الاطفاء من الغارة التي استهدفت الطيري

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بنجاة فرق الاطفاء من الغارة التي استهدفت الطيري، حيث كانوا يعملون على إخماد النيران بعدما تجددت من اثر الاعتدء الإسرائيلي أمس.

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