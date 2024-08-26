سلام: مخزون الدواء والغذاء يكفي لأربعة أشهر في حال نشوب حرب

ذكر وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، في تصريح لقناة "العربية"ـ أنّ حكومة تصريف الأعمال في "حالة انقسام وجزء من الوزراء يقاطعون الجلسات"، وفق ما نقلت القناة عنه.

ولفت إلى أنّ "مخزون الدواء والغذاء يكفي لأربعة أشهر في حال نشوب حرب"، مشيرًا في سياق آخر إلى أنّ "أزمة الكهرباء مؤسفة وسببها الفساد وسوء الإدارة".

وفي 17 آب الحالي، صرّح الوزير سلام بأنّ في حال توسعت الحرب بين حزب الله وإسرائيل فإنّ "مخزون المواد الغذائية والقمح يكفي أربعة أشهر".