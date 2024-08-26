قوى الامن: ضبط ممنوعات بحوزة السّجناء في سجن القبّة - طرابلس

اعلنت المديريّة العـامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبـة العلاقات العامّة في بيان، بانه إلحاقاً لبلاغنا السّابق، الصّادر بتاريخ 22-8-2024، المتعلّق بتوضيح ما حصل في سجن القبّة – طرابلس، وحول قيام سجناء بتشطيب أنفسهم، عقب نقل سجناء آخرين إلى سجنٍ ثانٍ على أثر إشكال فردي، وذلك بهدف الضّغط على إدارة السّجن ليُصار إلى نقلهم، أيضاً، إلى سجن آخر. وقد عمدت إدارة السّجن، بتاريخ اليوم 26-8-2024، إلى تفتيش غرف السّجناء في السّجن المذكور، حيث ضبطت آلات حادّة مشحوذة ومصنّعة داخل السّجن على أشكال سكاكين، 1.5 غرام من مادّة حشيشة الكيف، أجهزة خلويّة، حافظات معلومات (FLASH MEMORIES). ولفتت الى ان التّحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

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