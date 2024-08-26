وفاة طفلة تبلغ من العمر سنة ونصف غرقًا في وعاء ماء داخل منزل ذويها في قرصيتا- الضنية

توفيت طفلة تبلغ من العمر سنة ونصف، نتيجة غرقها في وعاء ماء في منزل ذويها الكائن في بلدة قرصيتا - الضنية.

ولم تجد نفعا محاولات اسعافها من قبل أهلها.