توفيت طفلة تبلغ من العمر سنة ونصف، نتيجة غرقها في وعاء ماء في منزل ذويها الكائن في بلدة قرصيتا - الضنية.
ولم تجد نفعا محاولات اسعافها من قبل أهلها.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة طفلة تبلغ من العمر سنة ونصف غرقًا في وعاء ماء داخل منزل ذويها في قرصيتا- الضنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.