ارشادات من مصلحة الابحاث الزراعية مع اقتراب شهر أيلول واحتمال هطول أمطار

توجّه رئيس مجلس إدارة مصلحة الابحاث العلمية الزراعية (LARI) ميشال افرام، مع اقتراب شهر أيلول واحتمال هطول أمطار، من جميع البلديات ومن المعنيين بوزارة الاشغال العامة والطرقات ومن الجمعيات بضرورة تنظيف السواقي ومجاري المياه والأنهر وعدم رمي النفايات على جوانب القنوات لأنها ستعود الى المجاري.
كما تمنى من المواطنين عدم رمي النفايات في الأقنية والانهر وعلى الطرقات، حيث يتوجب تنظيف القنوات كل أسبوعين لغاية شهر كانون الاول، ويتوجب تنظيف جوانب الطرقات من الأعشاب اليابسة التي قد تكون سبباً للحرائق.
وذكر أن على اجهزة الاطفاء والدفاع المدني صيانة الآليات الآن وعدم انتظار حدوث أي كارثة بيئية، فهذه الفترة قد تختلط بها الحرائق والسيول.
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