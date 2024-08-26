الصحة العالمية: جدري القردة في الكونغو الديموقراطية والدول المجاورة يمكن السيطرة عليه ووقفه

اعتبرت منظمة الصحة العالمية، أن جدري القردة (إمبوكس) في الكونغو الديموقراطية والدول المجاورة "يمكن السيطرة عليه ووقفه"، لكن هناك حاجة لنحو 121 مليون يورو لتمويل الاستجابة الدولية خلال الأشهر الستة المقبلة.

وتغطي الخطة الاستراتيجية العالمية للتأهب والاستجابة لمرض جدري القردة التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، الفترة من أيلول 2024 إلى شباط 2025، بحسب بيان.

وتنص على الحاجة الى 135 مليون دولار (121 مليون يورو) لتمويل الاستجابة الدولية، بما يشمل، منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء والشركاء بما في ذلك المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC).

ستطلق منظمة الصحة العالمية قريبا نداءها للحصول على أموال لتوضيح احتياجاتها. وقد أفرجت، في الانتظار، عن حوالى 1,5 مليون دولار من صندوقها الاحتياطي لحالات الطوارئ.

ودفعت عودة ظهور جدري القردة والمتحورة الجديدة (السلالة 1ب) الذي رصد للمرة الأولى في الكونغو الديموقراطية، منظمة الصحة العالمية إلى إعلان أعلى مستوى من التأهب على المستوى العالمي في 14 آب.

وكانت منظمة الصحة العالمية اتخذت مثل هذا القرار في 2022 حين انتشر جدري القردة بسبب السلالة 2 ب، في مختلف أنحاء العالم. رفع التأهب في أيار 2023.