مصدر رفيع المستوى: مصر ترفض أي وجود إسرائيلي بمعبر رفح أو محور فيلادلفيا

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف مصدر مصري رفيع المستوى، أن مصر جددت التأكيد لجميع الأطراف المعنية بعدم قبولها أي وجود إسرائيلي بمعبر رفح أو محور فيلادلفيا، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وقال المصدر إن مصر تدير الوساطة بين طرفي الصراع بما يتوافق مع أمنها القومي وبما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن الوفد الأمني المصري يبذل قصارى جهده لتحقيق قدر من التوافق بين الطرفين وينسق جهوده مع الشركاء في قطر والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي السياق، أكد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة لا تزال تبذل جهودا في القاهرة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف سوليفان، في تصريحات صحفية، أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى حرب أوسع نطاقا.

وتابع سوليفان أن إدارة بايدن على اتصال مستمر مع إسرائيل بشأن الوضع الحالي مع حزب الله اللبناني.