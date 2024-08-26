إثيوبيا تعلن اكتمال بناء سد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الاثنين، عن اكتمال بناء سد النهضة على النيل الأزرق رغم التحديات التي واجهت البلاد.

وفي تصريحات للتلفزيون المحلي من موقع سد النهضة الواقع في اقليم بني شنقول، قال آبي احمد: "يمكننا الإعلان عن اكتمال سد النهضة 100% بحلول ديسمبر المقبل"، واصفا ذلك بالإنجاز التاريخي والذي يمثل نموذجا للعالم وأفريقيا

وأضاف رئيس وزراء إثيوبيا أن نسبة إجمالي المياه المحتجزة في بحيرة السد بلغت 62.5 مليار متر مكعب ومن المتوقع أن تبلغ المياه المحتجزة في بحيرة سد النهضة حتى ديسمبر المقبل ما بين 70 إلى 71 مليار متر مكعب من إجمالي السعة الكلية للسد 74 مليار متر مكعب.

وأشار إلى أنه سيتم تشغيل 3 توربينات أخرى في ديسمبر المقبل ليبلغ اجمالي التوربينات 7 توربينات، فضلا عن القيام بحجز 900 مليون متر مكعب يوميا منذ الأسبوع الماضي.

كما قلل آبي أحمد من مخاوف التمويل، لافتا ان بلاده تجاوزت مثل هذه التحديات، مختتما حديثه بحجم المساحة التي تغطيها المياه بـ 210 كيلومترات، فيما وصل عمق المياه 130 مترًا.

جدير بالذكر أن رئيس لجنة التفاوض الاثيوبية سليشي بقلي كان قد أشار عبر حسابه بمنصة "اكس" إلى انتهاء بلاده من بناء السد الخرساني، باستثناء اللمسات النهائية لأعمال التشطيب، وأنه تم شغيل توربينتين بقدرة 400 ميغاوات لكل منهما، مؤكدا على مواصلة العمل لتحقيق قدرة إجمالية تبلغ 5150 ميغاوات مما يجعلها أكبر محطة مائية في أفريقيا.

يأتي إعلان إثيوبيا دون الوصول لاي اتفاق مع مصر والسودان بعد أن انتهت آخر مفاوضات في اديس ابابا في ديسمبر الماضي.