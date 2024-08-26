زيلينسكي يوجه نداء للغرب بشأن الأسلحة بعيدة مدى

ابوظبي - سيف اليزيد - ناشد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، شركاء بلاده الغربيين اتخاذ "إجراء حاسم" بشأن استخدام الأسلحة بعيدة المدى في أعقاب الهجوم الروسي الأخير على أوكرانيا، الذي قال إنه تضمن أكثر من 100 صاروخ وطائرات مسيّرة.

وقال زيلينسكي، في رسالة مصورة قصيرة نشرها على تطبيق "اكس" للتواصل الاجتماعي "الضعف وردود الفعل غير الملائمة يؤججان" الوضع في أوكرانيا.

وأضاف "كل قائد، كل شخص من شركائنا يعلم أن هناك حاجة لقرارات حاسمة لإنهاء هذه الحرب بطريقة عادلة".

كما ناشد حلفاءه من الدول الغربية مجددا رفع القيود على استخدام الأسلحة طويلة المدى التي يقدمونها ويمنعون أوكرانيا حاليا من استخدامها في ضرب عمق الأراضي الروسية.

وقال زيلينسكي "لا يمكن تقييد القدرات طويلة المدى لأوكرانيا عندما لا يواجه الروس مثل هذه القيود".

وأضاف "أميركا وبريطانيا وفرنسا وشركاؤنا الآخرون لديهم القدرة على مساعدتنا... حان وقت اتخاذ إجراء حاسم".

وأعلن الرئيس الأوكراني، في تسجيل مصوّر نشر على تلغرام "كانت من بين أكبر الضربات -- ضربة مشتركة. أكثر من مئة صاروخ من مختلف الأنواع وحوالى مئة (مسيّرة)".