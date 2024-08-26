قائد الجيش الأوكراني يقدم تقريرا للناتو حول الوضع على خط المواجهة

ياسر رشاد - القاهرة - قال القائد العام للقوات الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، اليوم الاثنين، إنه أبلغ القائد العام للقوات المسلحة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوروبا، الجنرال كريستوفر كافولي، بالوضع على خط المواجهة.

وكتب سيرسكي في قناته على "تلغرام": "لقد أجريت محادثة مع القائد الأعلى للقوات المسلحة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، وقائد القوات المسلحة الأمريكية في أوروبا، الجنرال كريستوفر كافولي، وأبلغته عن الوضع وتقدم الأعمال القتالية في اتجاهات مختلفة من الجبهة".

احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية

وأوضح سيرسكي أنه تحدث عن احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية، على وجه الخصوص، من الذخيرة والمعدات العسكرية، وناقش تعزيز نظام الدفاع الجوي الأوكراني.

وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.