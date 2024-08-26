إعلام عبري يؤكد انفجار طائرتين مسيرتين في اييليت بالجليل الأعلى

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت القناة 14 العبرية، أن طائرتين مسيرتين انفجرتا في منطقة اييليت هشاحر في الجليل الأعلى.

وكانت أعلنت وسائل لبنانية، أن صافرات الإنذار انطلقت في مناطق واسعة خشية تسلل مسيرات من جنوب لبنان، ومعلومات اولية عن اختراق مسيرات انقضاضية ووصولها الى منطقة ايليت هشاحر قرب في الجليل الأعلى .

وزير خارجية إيران يبعث برقية تعزية في وفاة سليم الحص

في وقت سابق، بعث وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، برقية تعزية بمناسبة وفاة رئيس وزراء لبنان الأسبق سليم الحص.

وفي ما يلي نص البرقية:

بسم الله الرحمن الرحيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، ببالغ الأسف تلقيت نبأ رحيل السيد سليم الحص، رئيس وزراء لبنان الأسبق، كان سليم الحص شخصية مثقفة وسياسياً عظيماً وحكيماً أدار الحكومة اللبنانية بحنكة وحكمة في عدة فترات من أكثر الأوقات حساسية في لبنان. ولقد كان المرحوم مثالاً واضحاً في الأخلاق والنزاهة والتمسك بالمصالح الوطنية والمصالح العليا للأمة الإسلامية خلال عمله نائباً في البرلمان ووزيراً في الحكومة ورئيساً للوزراء.

تمثل مواقفه القوية والواضحة في دعم القضية الفلسطينية والمقاومة ضد الكيان الصهيوني الغاصب صفحة ذهبية خالدة في سجل حياته السياسية. وكان للدعم القوي الذي قدمه المرحوم سليم الحص، من موقع رئيس الوزراء، لمقاومة لبنان الإسلامية والوطنية ضد الاحتلال الصهيوني دور بارز في الانتصار الكبير الذي حققته المقاومة عام 2000 والانسحاب المذل للجيش الصهيوني من جنوب لبنان.

إنني أتقدم بالتعازي في رحيل هذا السياسي العظيم إلى عائلة المرحوم ولبنان حكومة وشعباً ومقاومة، وأسأل المولى القدير أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.



