"حزب الله" أعلن استهداف ضباط وجنود إسرائيليين بثكنة ‏شراغا ومقرّ لفرقة في اييليت هشاحر بالمسيّرات

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‌‏الاعتداءات والاغتيالات التي نفذها العدو في مدينة صيدا المقاومة، شن مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية ‌‏هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في ثكنة ‏شراغا مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها واصابت أهدافها بدقة".

وفي بيان آخر، أكّد "حزب الله" أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‌‏اعتداءات العدو على القرى اللبنانية الجنوبية الصامدة، شن مجاهدو ‌‏‌‏المقاومة الإسلامية ‏هجومًا جويًا ‏بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث للفرقة 91 في اييليت هشاحر مستهدفة ‏أماكن تموضع ضباطها وجنودها واصابت ‏أهدافها بدقة".

وفي وقت سابق، أفادت قناة "الجزيرة"، عن "هجوم بمسيّرات وصواريخ على شمال إسرائيل تزامنًا مع الإعلان عن زيارة لرئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي ونظيره الأميركي تشارلز براون" إلى الشمال.

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان تزامنا مع الحرب على غزة منذ تشرين الأول 2023، في حين يواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال.