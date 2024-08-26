فياض: نحن بحاجة لـ600 ميغاوات اضافية لنصل الى 1200 ميغاوات ما يمكننا من تنفيذ خطة الطوارئ للنهوض بقطاع الكهرباء

شرح وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض خلال لقاء اعلامي مع صحافيين جزائريين من التلفزيون الوطني الجزائري العمومي وقناة الجزائر الدولية وقناة النهار في حضور السفير الجزائري رشيد بلباقي في اطار التغطية الاعلامية لرسو الناقلة الجزائرية "عين اكر" في بيروت والمحملة ب 30 الف طن من مادة الفيول كهبة غير مشروطة، اسباب ازمة الطاقة في لبنان بفعل الانهيار المالي الذي تعانيه البلاد، واوضح ان العراق الشقيق يزود لبنان بالمحروقات الكافية لتوليد 600 ميغاوات، فيما نحن بحاجة في هذه المرحلة لـ 600 ميغاوات اضافية لنصل الى 1200 ميغاوات ما يمكننا من تنفيذ خطة الطوارئ للنهوض بقطاع الكهرباء وزيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي.

وشدد فياض على ضرورة تأمين مصادر متعددة، لتدارك اي ازمة في حال تأخر وصول الفيول من مصدر واحد، وهو ما حصل مؤخراً بسبب تأخر الفيول العراقي لاسباب لوجستية.

واذ شكر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون على هذه الهبة التي ستساعدنا في تعددية المنظومة الطاقوية في لبنان، ثمّن الدعم اللامحدود لدولة الجزائر التي تقف دائما الى جانب لبنان وتسانده في مختلف ازماته، وعلى كل المستويات ،لاسيما الاقتصادي والسياسي، مشدداً على ضرورة ان تفتح هذه المبادرة آفاق التعاون بين البلدين خصوصاً في مجال العلاقات الطاقوية لتشمل الغاز وغيره.