الصحة: إدخال مواطن إلى العناية المركزة لتنشقه الفوسفور في الوزاني

اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن القصف المدفعي الإسرائيلي المعادي بالقذائف الفوسفورية على الوزاني أدى إلى إصابة مواطن بحالة اختناق حادة استدعت إدخالهم إلى مستشفى مرجعيون الحكومي للعلاج في غرفة العناية المركزة.

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