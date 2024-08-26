سفيرة كندا عن إعادة إعمار الجنوب: سننتظر خطط الدولة اللبنانية ونتطلع لكي نكون من كبار المانحين

ذكرت سفيرة كندا في لبنان كندا ستيفاني ماكولم، أنّ "كندا تدعم بشدة ولاية اليونيفيل والدور الذي تلعبه في جنوب لبنان لضمان ومراقبة وتسجيل انتهاكات قرار مجلس الأمن رقم 1701، ونأمل بشدة أن يقوم مجلس الأمن أن يقوم بتجديد الولاية لسنة أخرى"، مضيفة "نؤيد التنفيذ الكامل للقرار 1701 وما زلنا ندعمه بالكامل".

وفي تصريح لقناة الـ"إل بي سي أي"، قالت سفيرة كندا: "أعتقد أننا في الوقت الراهن نريد أن نرى وقفًا لإطلاق النار حتى يعود الهدوء على طول الخط الأزرق وعلى طول الحدود الجنوبية، وفي الوقت الحالي نرحّب بخطة الحكومة اللبنانية للاستقرار في الجنوب والتي سيضمن فيها الجيش الأمن في الجنوب. لقد عملنا كثيرًا مع الجيش اللبناني من حيث تقديم التدريب والمعدات وبناء القدرات ونعتقد أنهم سيكونون قادرين على الحفاظ على الجنوب وتلك الحدود نيابة عن لبنان على المدى الطويل".

وردًا على سؤال حول مشاركة كندا في إعادة إعمار الجنوب جراء الاعتداءات الإسرائيلية، ذكرت "أننا سننتظر لنرى ما هي الخطة وما الذي خططت له الدولة اللبنانية لإعادة الإعمار حيث يحتاجون إلى المساعدة، وبالتأكيد كما كنا في الماضي نتطلع إلى أن نكون من كبار المانحين لمساعدة لبنان في تنفيذ تلك الخطط بما في ذلك إعادة الإعمار".

وأضافت سفيرة كندا "نحن لا نقدم في الوقت الحالي نحن لا نقدم مساعات لمغادرة الكنديين (من لبنان) ومنذ تشرين الأول كانت نصيحتنا هي تجنب السفر إلى لبنان وعدم وضع أنفسهم في موقف يحتاجون فيه إلى مساعدة طارئة".