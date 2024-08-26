أعلنت قيادة الجيش، في بيان، أنّ "بتاريخ 25/8/2024، دهمت دورية من مديرية المخابرات منزل السوري (م.ص.) في بلدة جلالا- البقاع، وأوقفته لترؤسه عصابة تنشط في الاتجار بالمخدرات وأعمال الدعارة، ولإقدامه على إطلاق النار مرات عدة آخرها باتجاه منزل أحد الصحافيين. كما أوقفت 3 سوريات يعملن لصالحه".
وكشفت أنّ "بتاريخ 26/8/2024، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات مكتبا عائدا للمواطن (س.ي.) في منطقة القبة – الشمال، وأوقفته مع نجله (م.ي.) لإطلاقهما النار وضبطت في حوزتهما 3 بنادق حربية ومسدسين وكمية من الذخائر، إضافة إلى أعتدة عسكرية".
هذا، وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف 6 أشخاص في بلدة جلالا- البقاع ومنطقة القبة- الشمال لارتكابهم جرائم مختلفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.