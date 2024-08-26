الجيش: توقيف 6 أشخاص في بلدة جلالا- البقاع ومنطقة القبة- الشمال لارتكابهم جرائم مختلفة

أعلنت قيادة الجيش، في بيان، أنّ "بتاريخ 25/8/2024، دهمت دورية من مديرية المخابرات منزل السوري (م.ص.) في بلدة جلالا- البقاع، وأوقفته لترؤسه عصابة تنشط في الاتجار بالمخدرات وأعمال الدعارة، ولإقدامه على إطلاق النار مرات عدة آخرها باتجاه منزل أحد الصحافيين. كما أوقفت 3 سوريات يعملن لصالحه".

وكشفت أنّ "بتاريخ 26/8/2024، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات مكتبا عائدا للمواطن (س.ي.) في منطقة القبة – الشمال، وأوقفته مع نجله (م.ي.) لإطلاقهما النار وضبطت في حوزتهما 3 بنادق حربية ومسدسين وكمية من الذخائر، إضافة إلى أعتدة عسكرية".

هذا، وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.