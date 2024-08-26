البيت الأبيض: فرق العمل تجري حاليًا اجتماعات في القاهرة بشأن غزة وحماس ستكون ممثلة بالمحادثات

كشف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض جون كيربي، أنّ "فرق العمل تجري حاليًا اجتماعات في القاهرة لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة"، موضحًا أنّ "كل الجهات ستكون ممثلة في محادثات فرق العمل في القاهرة بما في ذلك حماس".
وذكر أنّ "المفاوضات تركز حاليا على التفاصيل بما في ذلك تبادل الأسرى والسجناء".
إلى ذلك، تطرّق كيربي إلى الرد الذي نفسه حزب الله ضد إسرائيل ردًا على اغتيال القيادي فؤاد شكر، معتبرًا أنّ "الهجمات الأخيرة التي شنها حزب الله لم يكن لها أي تأثير على المحادثات الجارية بشأن وقف إطلاق النار"، وأنّ المحادثات الحالية "بناءة رغم الهجمات الأخيرة لحزب الله"، لكنّه أقرّ بأنّ "هجوم حزب الله الأخير كان كبيرا ومختلفا في نطاقه عما كنا نراه يوميا".
وأشار إلى "أننا ننسق مع إسرائيل بشأن أي هجمات إيرانية محتملة"، مضيفًا في هذا الصدد "علينا أن نفترض أن إيران لا تزال مستعدة لمهاجمة إسرائيل".
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