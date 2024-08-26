هليفي خلال زيارة حدود لبنان مع رئيس هيئة الأركان الأميركية: مصممون بشدة على مواصلة استهداف حزب الله وتصفية المزيد من القادة

زار رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة تشارلز براون، قيادة المنطقة الشمالة التابعة للجيش الاسرائيلي برفقة رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي، بحسب ما جاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي.

وفي أعقاب الزيارة، قال هليفي، "انتهيت للتو من زيارة مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي في القيادة الشمالية. نحن نعزز التعاون العملياتي لمواجهة التحديات والتهديدات في الشرق الأوسط".

وتابع "إسرائيل قوية وتدافع عن نفسها بنفسها، ومع ذلك، من الجيد دائمًا أن يكون بجانبنا حليف قوي يشاركنا القيم والمصالح المشتركة. قبل نحو شهر، قمنا بتصفية قائد عسكري كبير في حزب الله فؤاد شكر (السيد محسن)، بعد أن قتل حزب الله 12 طفلًا في مجدل شمس"، وفق مزاعمه.

وأضاف "أمس، في عملية استباقية، منعنا محاولة أخرى من حزب الله لاستهداف مواطني إسرائيل - في الشمال والوسط. غالبية الأهداف التي دمرناها بالأمس كانت موجهة نحو شمال البلاد". وقال: "نحن مصممون بشدة على مواصلة استهداف حزب الله، وتصفية المزيد من القادة، وتجريده من الأصول والقدرات - نحن لا نتوقف. لا يزال لدى حزب الله قدرات، ولم تنتهِ المهمة بعد".

وشدد على أن "مهمتنا واضحة، إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان، والجيش الإسرائيلي يعمل لتحقيق ذلك على مدار الساعة. نحن مصممون على إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان في أسرع وقت ممكن".

وتحدثت قناة "الجزيرة" عن قصف استهدف شمال إسرائيل تزامنا مع الإعلان عن زيارة لرئيس الأركان الإسرائيلي ونظيره الأميركي.

بدورها، اشارت "معاريف" الى إطلاق نحو 20 صاروخا باتجاه بلدات إسرائيلية على الحدود الشمالية مع لبنان.