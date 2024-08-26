البنتاغون: أميركا زوّدت إسرائيل بمعلومات استخباراتية ودعم يتعلق بالاستطلاع لرصد هجمات حزب الله

ذكر متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، "أننا لم نشارك في الضربات الاستباقية التي شنتها إسرائيل ضد مواقع حزب الله يوم الأحد".

لكن المتحدث أعلن أنّ "واشنطن زوّدت إسرائيل بمعلومات استخباراتية ودعم يتعلق بالاستطلاع لرصد هجمات حزب الله".

ويأتي ذلك بعد ردّ حزب الله على اغتيال القيادي العسكري فؤاد شكر، أمس، حيث أعلن استهداف قاعدتين قرب تل أبيب، إضافة إلى مجموعة من القواعد الإسرائيلية في الشمال.

هذا، وتستمر الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع تزامنا مع الحرب على غزة منذ تشرين الأول 2023، في حين يواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال.