"يديعوت أحرنوت": مدير الـ"CIA" طلب من المفاوضين التكتم وتقليل التصريحات بشأن محادثات غزة

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن أنّ مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA) وليام بيرنز طلب من المفاوضين التكتم وتقليل التصريحات بشأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة، وذلك بعد جولتَي محادثات في الدوحة والقاهرة.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أميركي، زعمه بأنّ "المفاوضين في القاهرة أحرزوا تقدمًا وناقشوا الأحد التفاصيل النهائية لاتفاق محتمل"، حول وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.

وذكر المسؤول أنّ "التقدم لا يضمن التوصل لاتفاق نهائي قريبًا، لكن المفاوضين يبحثون التفاصيل الدقيقة"، مشيرًا إلى أنّ "نقاط الخلاف المتبقية لا تزال كبيرة إلا أن تجاوزها ممكن".

وكشف أنّ "المقترح الحالي يدعو لانسحاب عسكري إسرائيلي من مناطق ذات كثافة سكانية عالية في غزة، والنقاش يركز حاليا على المناطق ذات الكثافة العالية من محور فيلادلفيا".

ولفت المسؤول الأميركي إلى أنّ "النقاش يبحث المناطق غير المأهولة التي ستبقى فيها قوات إسرائيلية بالمرحلة الأولى".

ومع إصرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو على مواصلة الحرب وابقاء قوات إسرائيلية في محور فيلادلفيا ومحور نتساريم، أعلن عضو المكتب السياسي في حركة حماس عزت الرشق، أمس، عن مغادرة وفد حركة حماس المفاوض القاهرة، بعد أن "التقى الوسطاء في مصر وقطر، واستمع منهم لنتائج جولة المفاوضات الأخيرة"، حول وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

وأكّد أنّ الوفد طالب بـ"إلزام الاحتلال بما تم الاتفاق عليه يوم 2 تموز، والمبني على ماورد في خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن وقرار مجلس الأمن".

وقال: "حماس تؤكد جاهزيتها لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يحقق مصالح شعبنا العليا ووقف العدوان عليه"، متابعًا "أكد وفد حماس على موقف الحركة بضرورة أن يتضمن أي اتفاق وقفاً دائماً لإطلاق النار وانسحاباً كاملاً من قطاع غزة، وحرية عودة السكان إلى مناطقهم، والإغاثة والإعمار وصفقة تبادل جادة".