وفاة الأمين العام السابق للجامعة العربية نبيل العربي عن 89 عاما

نعت وزارة الخارجية المصرية الدبلوماسي المصري نبيل العربي وزير الخارجية الأسبق والأمين العام السابق للجامعة العربية الذي تُوفي عن عمر 89 عاما.

وأفادت الوزارة بانها "تنعى ببالغ الحزن والأسى أحد أعمدة الدبلوماسية المصرية ورموزها المضيئة على مر العصور، وزير الخارجية الأسبق نبيل العربي".

تولى العربي حقيبة الخارجية لمدة شهرين خلال العام 2011 في حكومة رئيس الوزراء المصري السابق عصام شرف الانتقالية التي عينها المجلس العسكري بعد ثورة كانون الثاني التي أطاحت الرئيس المصري الراحل حسني مبارك.

وفي أيار 2011 تم اختيار العربي لتولى منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية خلفا للمصري عمرو موسى حتى العام 2016، حين منحه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الوشاح الأكبر لدولة فلسطين (نجمة فلسطين) لمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية.

برز اسم العربي في الوسط الدبلوماسي منذ أن كان مستشارًا قانونيًّا للوفد المصري أثناء مؤتمر كامب ديفيد للسلام في الشرق الأوسط، وبعده ترأس وفد مصر في التفاوض لإنهاء نزاع طابا مع إسرائيل.