قائد القوات الجوية الأوكرانية: اسقاط 102 صاروخ و99 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا

اعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك إن الجيش أسقط 102 من أصل 127 صاروخا إضافة إلى 99 من 109 طائرات مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم واسع اليوم الاثنين.

ووصف ميكولا أوليشوك في بيان على موقع المراسلة تيليجرام العملية بأنها "أكبر هجوم جوي".