اعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك إن الجيش أسقط 102 من أصل 127 صاروخا إضافة إلى 99 من 109 طائرات مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم واسع اليوم الاثنين.
ووصف ميكولا أوليشوك في بيان على موقع المراسلة تيليجرام العملية بأنها "أكبر هجوم جوي".
كانت هذه تفاصيل خبر قائد القوات الجوية الأوكرانية: اسقاط 102 صاروخ و99 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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