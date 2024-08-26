وزير الداخلية والبديوي يستعرضان العلاقات الثنائية

ونوه الأمير عبدالعزيز بن سعود في بداية الاستقبال بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس التعاون في تعزيز مسيرة العمل الأمني المشترك بين دول المجلس بما يلبي تطلعات قادتها.
وجرى خلال الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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