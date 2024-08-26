مقتل العشرات بهجومين في باكستان

قتل مسلحون في باكستان 37 شخصا على الأقل بهجومين منفصلين، اليوم الاثنين، حسبما قالت الشرطة والمسؤولون هناك. وأفادت تقارير بوقوع اضطرابات أخرى وإطلاق نار في المقاطعة نفسها.

وقُتل 23 شخصا بالرصاص بعد معرفة المسلحين هوياتهم، ونقلهم من الحافلات والمركبات والشاحنات في منطقة بإقليم بلوشستان تدعى «موساخايل»، حسبما قالت الشرطة. وأضاف المسؤول في الشرطة أيوب أتشاكزاي أن المهاجمين أحرقوا 10 مركبات تقريبا قبل فرارهم. ويطلب المسلحون بطاقات الهوية الخاصة بالناس قبل اختطافهم أو قتلهم، خاصة إن كانوا من خارج الإقليم. وكان العديد من الضحايا أخيرا من إقليم البنجاب المجاور.

وجاء الهجوم بعد ساعات من أن حذرت جماعة «جيش تحرير بلوشستان» الانفصالية المحظورة المواطنين من استخدام الطرق السريعة في أثناء شن الجماعة هجمات على قوات الأمن في أجزاء مختلفة من الإقليم، بينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عمليات القتل الأخيرة.