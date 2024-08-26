رويترز : مقتل مستشارنا في هجوم روسي بأوكرانيا

أكدت وكالة «رويترز» مقتل المستشار البريطاني للسلامة، رايان إيفانز (38 عامًا)، الذي كان يعمل مع فريق من صحفيي الوكالة، وذلك إثر هجوم روسي استهدف فندقًا في مدينة كراماتورسك الأوكرانية.

وأفاد مسؤولون محليون بأن الفندق تعرض لضربة صاروخية من طراز إسكندر-إم الروسي، مما أسفر عن إصابة عدد من الصحفيين بجروح متنوعة، بما في ذلك ارتجاج في المخ وإصابات جسدية، بالإضافة إلى إصابة مواطنين من جنسيات أمريكية وبريطانية وأوكرانية.

ووفقًا لحاكم إقليم دونيتسك، فاديم فيلاشكين، لم يتسبب الهجوم في تدمير الفندق فحسب، بل ألحق أيضًا أضرارًا جسيمة بمبنى مجاور متعدد الطوابق.

وفي تطور آخر، تعرضت منطقة خاركيف شرقي أوكرانيا لقصف روسي، ما أدى إلى إصابة العديد من المدنيين، وذكر الحاكم الإقليمي، أوليه سينيهوبوف، أن خمسة أشخاص، بينهم طفل يبلغ من العمر 4 سنوات وفتاة تبلغ 14 عامًا، أصيبوا في منطقة تشوهويف بعد قصف منزلين، كما أصيب ثمانية آخرون بجروح في مدينة خاركيف عندما اشتعلت النيران في منزل مكون من طابقين نتيجة للهجوم.