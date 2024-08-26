الأمين العام لجامعة الدول العربية ينعي الدكتور نبيل العريي دبلوماسياً وقانونياً مخلصاً لقضايا أمته العربية

ياسر رشاد - القاهرة - نعي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العريية، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء الأمانة العامة للجامعة، الدكتور نبيل العربي الدبلوماسي العربي البارز والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية الذي وافته المنية بعد ظهر اليوم ٢٦ اغسطس الجاري.

و اعتبر الامين العام سلفه الراحل أحد ابناء الدبلوماسية المصرية المخلصين وقيمة عالية في مجالي العمل الدبلوماسي والقانون الدولي.،مذكراً في هذا السياق بدور الفقيد الكبير في معركة استعادة السيادة علي طابا المصرية عبر التحكيم الدولي. وأوضح أن ايمان الراحل بالقضية الفلسطينية واسهامه في عمل الامم المتحدة ثم قاضياً في محكمة العدل الدولية يدللان علي إرثه العريض في هذا الصدد.

وقال الأمين العام ان خسارة الدبلوماسية العربية كبيرة برحيل هذه القامة، داعيا المولى عز وجل ان يتغمده بالرحمة والمغفرة، ولأهله ومحبيه الصبر والسلوان.