حزب الله يشن هجوما بسرب مسيرات على ثكنة شراغا ويصيب أهدافه بدقة

ياسر رشاد - القاهرة - شن حزب الله هجوما جويا بسرب مسيرات انقضاضية على المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في ثكنة شراغا مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها واصابت أهدافها بدقة.
وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على الاعتداءات والاغتيالات التي نفذها العدو في مدينة صيدا المقاومة، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في ثكنة شراغا مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها واصابت أهدافها بدقة.