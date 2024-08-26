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حزب الله يشن هجوما بسرب مسيرات على ثكنة شراغا ويصيب أهدافه بدقة

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ياسر رشاد - القاهرة - شن حزب الله هجوما جويا بسرب مسيرات انقضاضية على المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في ثكنة ‏شراغا مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها واصابت أهدافها بدقة.‏

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‌‏الاعتداءات والاغتيالات التي نفذها العدو في مدينة صيدا المقاومة، شن مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية ‌‏هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في ثكنة ‏شراغا مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها واصابت أهدافها بدقة.‏

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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