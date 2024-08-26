شهيدان في غارة للاحتلال على بلدة الطيري جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - استشهد مواطنان لبنانيان، اليوم الأحد 25 أغسطس 2024، في غارة نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، على بلدة الطيري، جنوب لبنان.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان صحفي، أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على بلدة الطيري أدت إلى استشهاد شخصين.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قد شنت فجر اليوم، سلسلة غارات على عدة بلدات وقرى جنوب لبنان، فيما استهدفت مئات الصواريخ والطائرات المسيرة القادمة من جنوب لبنان، مواقع شمال إسرائيل.

وأوضحت مصادر لبنانية، أن طائرات الاحتلال شنت أكثر من 40 غارة على جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بسقوط شهيد و3 إصابات في سلسلة غارات نفذها الاحتلال على بلدات وقرى جنوب لبنان.

وأوضحت أن الغارات الإسرائيلية استهدفت بلدة القصير قضاء مرجعيون، وحرج بلدة كونين، وبلدات رشاف، الطيري، حداثا، بيت ياحون ، عيتا الجبل، حاريص ، ياطر، شمع، طيرحرفا، زبقين ، قانا وادي العزية، مجرى الخردلي، وادي السلوقي، مدينة الخيام، ظهور قلعة الشقيف لجهة النهر، زوطر، مناطق في إقليم التفاح وجبل الريحان ومنها اطراف عين قانا، كفرفيلا، اللويزة، بصليا، كفرملكي، وادي الدلافة.

من جانبه، دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي لجنة الطوارئ الوزارية إلى اجتماع اليوم في بيروت، في ضوء التطورات التي حصلت في الساعات الماضية.

المصدر : وكالات