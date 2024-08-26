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إعلام عبري: انفجار يهز تل أبيب

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بدوي انفجار في تل أبيب وفقا لشهود عيان، مشيرة إلى أن التحقيق جار بالأمر.

وفيما سبق قالت صحيفة معاريف أنه تم إطلاق نحو 20 صاروخا باتجاه بلدات إسرائيلية على الحدود الشمالية مع لبنان.

كما قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن منظومات الدفاع الجوي أطلقت صواريخ لاعتراض مسيرات أطلقت من لبنان تجاه شمال إسرائيل.

في المقابل، أعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا بمسيّرة انقضاضية التجهيزات التجسسية في ‏موقع راميا الإسرائيلي قبالة الحدود الجنوبية للبنان، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.

وكان حزب الله أعلن أنه شن هجوما جويا بعدد كبير من المسيرات والصواريخ نحو مستوطنات ومواقع للاحتلال أمس، وقال إن هذا الهجوم يأتي في إطار "الرد الأولي على استشهاد القائد فؤاد شكر".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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